Terör yayınına dava

Cumhuriyet gazetesinin iki yöneticisi hakkında ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayımlamak’ suçu kapsamında dava açıldı

Cumhuriyet gazetesinin 29 Ağustos 2016'da yayımlandığı "KCK'dan yeni eylem tehdidi", "KCK: Eylemlerimiz Artarak Sürecek" haberi nedeniyle Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri Abbas Yalçın ve Bülent Özdoğan hakkında 'terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayımlamak' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı.



ÖRGÜT YAYINI

İddianamede şöyle denildi: "Söz konusu yazıda PKK/ KCK silahlı terör örgütü ve bu örgüte bağlı alt örgütlerin cebir ve şiddet içeren açıklamalarına yer verilmiş olduğu, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün Yargıtay tarafından da kabul edilen tarihin en kanlı silahlı terör örgütlerinden biri olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi, Anayasamızın 17. maddesi uyarınca yaşam hakkının bütün haklardan öncelikli birincil hak olduğu, bu hakkın önüne diğer hakların geçemeyeceği, terörün de yaşam hakkına en büyük saldırı olduğu açıktır. Böylelikle şüphelilerin 'terör örgütlerinin yayınlarını bastırmak veya yayımlamak' suçunu işlediği anlaşılmıştır." Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.