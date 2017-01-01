FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da helikopter bombasıyla ağır yaralanan İhsan Çağ (37), hem felç kaldı hem de konuşma yetisini kaybetti. 5 aydır hastanede tedavisi süren gazinin babası İbrahim Çağ, oğlunun başucunda duygu dolu bir şiir kaleme aldı. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan milyonlarca vatandaştan yalnızca biri olan servis şoförü İhsan Çağ, FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine 'dur' demek için iki çocuğunu ve eşini bırakıp, bombaların atıldığı Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne koştu. Vatan ve demokrasi uğruna canını hiçe sayan İhsan Çağ, burada cuntacı hainlerin idaresindeki helikopterden atılan bombayla başından ağır yaralandı. Beynine şarapnel parçası saplandı. İşte baba İbrahim Çağ'ın, demokrasi gazisi oğluna hastane odasında yazdığı şiir:



Vatan sağolsun



Et sipere tankın gücü yetmedi

Hainin muradı olmaz inşallah

Uyan oğlum daha nöbet bitmedi

O gülen yüzlerin solmaz inşallah



Bak fitneye planını kuruyor

Açık sinelere mermi vuruyor

Necip millet kararında duruyor

Fitnenin vatanı olmaz inşallah



Hastane koridorları esiyor serin

Duymuyorsun sesimi uykun pek derin

Milleti uğrunda her bir neferin

Kanları da yerde kalmaz inşallah