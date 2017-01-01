Vali Vasip Şahin: "En az 35 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Saldırının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Şahin, "Bir teröristin uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurunu şehit ederek daha sonra bir vatandaşımızı şehit ederek daha sonra içeriye girerek masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı gerçekleştirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 1 tanesi polis memuru. 40 vatandaşımız hastanelerde tedavi altında" diye konuştu.

SALDIRIDAN KURTULMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı esnasında, bazı kişilerin denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.

Vali Vasip Şahin'den saldırıyla ilgili ilk açıklama