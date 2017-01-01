Yeni bir istiklal harbi veriyoruz

“Türkiye yeni istiklal harbi veriyor. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, ekonomimiz tehdit altında. Terör örgütleri sadece maşa. Asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerle”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

2016'yı geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2017'ye giriyoruz. Yeni yılın, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 2016'da Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla başlayan, Ankara'da, Gaziantep'te, Bursa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de yaşanan hadiselerle süren pek çok kanlı terör eylemine maruz kaldık.

DEAŞ ve PKK-PYD terör örgütlerinin saldırılarında çok sayıda güvenlik görevlimiz ve vatandaşımız hayatını kaybetti. 15 Temmuz ise hiç şüphesiz, tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak sadece 2016'ya değil, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur.

Türkiye, 79 milyon insanıyla, darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla, bu felaketi, yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz o gece, ülkesini, bayrağını, ezanını, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiği kararlılıkla, içerideki ve dışarıdaki tüm ihanet odaklarına hak ettikleri cevabı vermiştir.

Aldığımız tedbirlerle devletimizi içerden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler darmadağın edilmiştir. Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave, STK'lardan iş dünyasına kadar her alanda bu kanser hücreleri kazınıp atılmıştır. Bu, uzun soluklu ve daima dikkatli olmamızı gerektiren bir mücadele.

Ülkemizin desteğiyle Suriye'de, Cerablus'tan başlayıp El Bab'a doğru ilerleyen operasyon, DEAŞ'ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Sınırlarımız tüm terör örgütlerinden temizlenmektedir.

Türkiye, son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermekte. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır.

Terör örgütleri bu mücadelenin görünen yüzleri ve maşaları. Biz, asıl bu örgütlerin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz. Tüm dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Şayet bu geçiş sürecini güçlü bir şekilde atlatır, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek, parlak bir gelecek bizi bekliyor.

İnşallah 2017'de, hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz, hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız. ANKARA