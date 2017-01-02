7 dakikada vahşet

Uzun namlulu silahla Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’ya giren terörist, yeni yılı kutlayanları taradı. 25’i yabancı 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 dakika süren saldırının ardından üstünü değiştiren terörist kaçtı

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya dün 01.15 sıralarında taksiyle gelen kimliği belirsiz, siyah giyimli, sırt çantalı ve bereli bir terörist, Kalaşnikof silahıyla katliam yaptı. Terörist ilk olarak kulübün önünde güvenlik tedbiri alan polis memuru Burak Yıldız'ı (21) şehit etti. Hızla kapıya yönelen yönelen terörist, kapıdaki güvenlik görevlisine ve sigaraya çıkan müşterilere ateş ederek içeri girdi. İddiaya göre terörist içeri girer girmez sis bombası attı ve 700'den fazla davetlinin olduğu mekânı yaylım ateşine tuttu. Bazı kişiler denize atlayıp kurtulmaya çalışırken, saldırgan kaçmaya çalışan yaralı haldeki insanları da katletti. 6 şarjör boşaltan (yaklaşık 180 adet mermi sıkan) terörist üzerindeki kıyafeti çıkarıp mekândan ayrıldı. Güvenlik güçlerine göre terörist saldırıyı 7 dakika içinde gerçekleştirdi. Saldırının ardından bölgeye 100'e yakın ambulans ile çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekât timleri sevk edildi. Polis hem karadan hem denizden bölgeyi abluka altına aldı.



SİLAHINI BIRAKTI

Terörist, saldırının gerçekleştiği dünyaca ünlü mekândaki ikinci katta olanlara ulaşamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tuvalette, masa altlarında ve diğer bölümlerde kalan insanları, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet polisleri dışarıya çıkardı. Olayın ilk sıcak dakikalarında polis, çevredeki çok sayıda kişiyi emniyete götürerek el swap'larını aldı. Sabah saatlerine kadar ekipler olay yeri incelemesini sürdürdü. Silah olay yerinde bulundu. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Taksinin şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bu taksi ile mekâna gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Saldırının ardından trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi yaklaşık 15 saat sonra yeniden açıldı. Saldırının gerçekleştiği Reina'ya itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı.





Görgü tanıkları bazı kişilerin can havliyle denize atladığını anlattı. Olayın şokunu yaşayanlar saldırganın hedef gözetmeksizin etrafa ateş açtığını söyledi.



İKİ HAFTADIR KORUNUYORDU

Bu arada, saldırının gerçekleştiği Ortaköy-Arnavutköy-Bebek bölgesinde, bir terör eylemi yapılacağına yönelik istihbarat doğrultusunda 23 Aralık'tan bu yana emniyet tedbirleri alındığı bildirildi. Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın da açıklamasında yer verdiği bilgiye göre, bölgede çadırlar kuruldu ve 24 saat esasına göre ekipler yerleştirildi. Sahil güvenlik ekipleri de denizde gerekli önlemleri aldı. Tüm önlemlere karşın saldırının yaşandığı kaydedildi. Bununla birlikte, 29 Aralık'ta da 'DEAŞ bombalı kamyon saldırısı' yapacak şeklinde ikinci bir istihbarat bilgisi de geldiği ifade edildi.





Yakınlarının ölüm haberini alanlar, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü.



'EMNİYET MÜDÜRÜ DAKİKALAR ÖNCE OLAY YERİNDEYDİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da olay saatinden kısa süre önce bölgede tedbirleri denetlediğini söyledi. Soylu, "Gerek yabancı servislerden, gerekse kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Türkiye'nin her tarafında tedbir aldılar ki en yoğun tedbirler de İstanbul'da alındı. Yılbaşından önce birçok operasyon da gerçekleştirildi" dedi.





Teröristin içeride yüzlerce kişiye kurşun yağdırdığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saldırganın en net yüz görüntüsü de emniyet tarafından medya ile paylaşıldı.



KURBANLARIN ÇOĞU YABANCI UYRUKLU

Hayatını kaybeden 39 kişiden 38'inin kimliği belirlendi. 11'i Türk, biri hem Türk hem Belçika vatandaşı, biri de Iraklı 13 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. 25 kişinin ise yabancı olduğu tespit edildi. Cenazeleri bugün ailelerine teslim edilecek bu kişilerin 7'si Suudi Arabistan, 3'ü Lübnan, 2'şer kişi Tunus, Hindistan, Fas, Ürdün ve Irak, birer kişi ise Kuveyt, Kanada, İsrail, Suriye ve Rusya Federasyonu vatandaşı.



Kurbanlardan bazılarının isimleri de şöyle: 3 Burak Yıldız (22) - polis memuru 3 Fatih Çakmak (36) - güvenlik amiri 3 Yunus Görmek - güvenlik görevlisi 3 Hatice Karcılar - güvenlik görevlisi 3 Bahadır Çakır - güvenlik görevlisi 3 Kenan Kutluk - garson 3 Ayhan Arık-turizmci 3 Mesut Gürbüz 3 Mustafa Kaya (32) 3Jalal Abbas 3 Mustafa Sezgin Seymen 3 Büşra Kösa 3 Baran Cemal 3 Mustafa Barın 3 Hatice Aslandoğdu 3 Hafize Uyar 3 Mustafa Jalal Ahmed Abbas 3 Ahmed Saud Alfaoul 3 Mohammed Saud A Alfaoul 3 Ahmed Raad İsam 3 Altmanı Basmah Abourazaq 3 Leanne Nasser 3 Heykel Müsellem 3 Ayhan Arık 3 İlyas Vardini 3 Heykel Müsellem 3 Rita Şami.



Emir SOMER - Barış SÖZAL - Ferit ZENGİN - Ümit UZUN - Yunus Emre KAVAK - Furkan KARA - Zafer HALATÇI - Sercan İNCESU / SABAH