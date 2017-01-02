Barbaros Şansal ilk defa toplumu tahrik etmiyor!

Sık sık toplumu ve siyasileri aşağılamasıyla gündeme gelen modacı Barbaros Şansal yine bir skandal ile Türkiye gündemine oturdu. Yılbaşından önce sosyal medyada paylaştığı video ile Türkiye halkına hakaret eden küçük gören, argo kelimelerle sınırı aşan Barbaros Şansal’ın sicili bir hayli kabardı. Daha önce de bu tarz yaklaşımlarla insanları hedef alan Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı hedef almış, şehitlik makamını aşağılamış ve AK Partilileri çalışanlarını kovacağı imasında bulunmuştu.

İŞTE YILBAŞINDA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN BARBAROS ŞANSAL'IN DAHA ÖNCE İMZA ATTIĞI SKANDALLAR DİZİSİ;

ŞEHİTLERİMİZE HAKARET ETTİ!

Barbaros Şansal 2015 yılının Temmuz ayında, şehitler için "b.k yoluna giden niyazi" ifadesini kullanarak büyük bir alçaklığa imza attı. Bir başka tweet'inde de "Bir devlet cinayet işlemek istediğinde kendine daima vatan adını takar" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİLERİ İŞTEN KOVACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Barbaros Şansal 2014'ün Nisan ayında, attığı bir tweette hoşgörünün bir sınırı olduğunu söyleyip, Ak Partilileri tespit edip işten çıkartacağını söylemişti. Şansal'ın bu tweeti sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

EMİNE ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Barbaros Şansal bu kez de 2013'ün Aralık ayında bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Twitter üzerinden hakaret etmişti, büyük tepki toplamıştı.