Başbakan Binali Yıldırım uyardı: Cezai yaptırımları olacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'da Başbakanlığa ait sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Yıldırım mesajında, "Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" dedi.

Yılbaşı gecesi Reina'daki terör saldırısının ardından sosyal medya teröristleri yine iş başına geçti. Düğmeye basılmışcasına olayın meydana geldiği an itibariyle terörün ekmeğine yağ süren mesajlar art arda gelmeye başladı. Nitekim çok geçmeden hükümet yetkilileri de konuyla ilgili art arda uyarı mesajları yayınladı.

"TERÖRÜN GERÇEK AMACI KORKU YARATMAK"

Başbakan Yıldırım, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan vatandaşların kaçınmalarının önem arz ettiğini vurgulayarak, terörün gerçek amacının toplumda korku ve endişe yaratmak olduğuna değindi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır.

"TERÖRÜ ÖVEN ŞAHISLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir.

Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."

SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİNE DARBE

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