İçişleri Bakanlığı açıkladı: Son bir haftada 274 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçlerince son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 147 şüpheliden 25'inin tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 34'ü tutuklandı.Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, son bir haftada, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 25'i tutuklandı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise; 475 kişi gözaltına alınırken bunlardan 116'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadan detaylar şöyle:

Son bir hafta içerisinde(26 Aralık 2016 – 02 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 274 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda;

2'si ölü,

19'u teslim olan,

5'si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PKK/KCK OPERASYONLARINDA 34 TUTUKLAMA

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 34 kişi tutuklanmıştır. Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak/barınak/mağara ve

Tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

780 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

35 el bombası,

8'i ağır ve uzun namlulu ( 1 Biksi, 7 Kaleşnikov) olmak üzere 32 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA;

Piyasa değeri 25.350.340 TL olan;

5 ton 769 kg Esrar,

22 kg Eroin,

16 kg Afyon,

38.175 adet Uyuşturucu Hap,

1 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAİ),

4 kg Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş,

Ayrıca piyasa değeri 10.581.588 TL olan;

1.511.316 adet Kaçak Sigara,

594 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 390 kişi gözaltına alınmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

76'sı denizlerde olmak üzere 2.258 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 52 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 20'si tutuklanmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alınmış bunlardan 25'i tutuklanmıştır.



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

475 kişi gözaltına alınmış bunlardan 116'sı tutuklanmıştır.