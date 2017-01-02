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Kırgız ya da Özbek ’lı şüphesi

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 08:31 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 09:28
Kırgız ya da Özbek DEAŞ’lı şüphesi
Kırgız ya da Özbek DEAŞ’lı şüphesi

MİT ve Emniyet İstihbarat, örgütü ’ın yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eğlence mekanlarına, kutlama noktalarına, halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik “bombalı”, “canlı bomba” veya Atatürk Havalimanı’nda benzer silahlı eylem yapacağı bilgisi aldı.

19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir'de 5, İstanbul'da 5, Ankara'da 8, Adana'da 30, Adıyaman'da 3, Reyhanlı'da 3, Antakya'da 1, Kırıkhan'da 3 ve Tarsus'ta 5 olmak üzere toplam 63 militanı gözaltına alındı.

ÇOĞU YABACI UYRUKLU

Hürriyet'in haberine göre gözaltına alınan DEAŞ militanlarının çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında istin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.

Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.