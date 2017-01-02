Kurtulmuş: Son zamanlarda 248'e yakın saldırı önlendi

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 248'e yakın saldırının önlendiğini kaydetti

"ÜÇ BEŞ TANE BALDIRI ÇIPLAK MİLİTANLA UĞRAŞMIYORSUNUZ"

"Son zamanlarda 248'e yakın saldırı önlenildi. Bombalı araç, suikast girişimini önlüyorsunuz ancak önleyemediğinizde hazin bir tablo çıkıyor. Güvenlik kuvvetleri sadece terör saldırısı sonrası değil, her gün bütün güvenlik parametrelerini gözden geçiyorlar. Titizlikle çalışılıyor. Bu terör örgütlerine karşı üstün gelmek için her gücü ortaya koyuyoruz. Bundan sonra farklı ne türk saldırılar olur. Beşiktaş'ta polis otosuna dışardan saldırı, Kayseri'de bambaşka bir şey, Rus Büyükelçi'nin suikasti tamamiyle farklı bir saldırı türü, en son Ortaköy'deki de herhalde Bataclan saldırısına benzer ama Türkiye'nin karşılaşmadığı saldırı. Bütün işi bu olan yüzlerce arkadaşımız sabahtan akşama kadar mesai veriyorlar. İnşallah bu mücadele devam edeceğiz. Laf olsun diye söylemiyoruz. Terör örgütlerinin arkasında bulunanlar, bir hafta terör örgütlerinin arkasında durmasınlar hepsi çöker. DEAŞ da PKK da bunun içinde. Sahada gördüğünüz üç beş tane baldırı çıplak militanla uğraşmıyorsunuz. Yeri geldiği zaman dost gibi görünüyor, teröre sizden daha fazla ahkam kesiyor ama bir takım destekleri veriyorlar. Bu çifte standartlı işi kenara bırakalım. Bizim canımız yanıyor. Biz istemez miydik 2017'ye şen şakrak girmeyi? Bu milletin hakkı değil miydi? Herkes samimi olsun."

Numan Kurtulmuş: Herkes uyanık olmalı