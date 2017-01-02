Reina'daki hain saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

İstanbul Reina gece kulübüne yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 38 kişinin kimliği belirlendi
Hayatını kaybeden yabancılardan kimlikleri belirlenenler
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında hayatını kaybeden yabancı uyruklulardan 5'inin kimlikleri belirlendi. Otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazesi, resmî işlemlerin ardından vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluk yetkililerine teslim edilecek. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle; Jalal Abbas, Ahmed Saud Alfaoul , Muhammed Saud Alfaoul, Ahmed İsam, Basma Abourazaq.
11'İNİN CENAZESİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.
Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda, terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 11'inin cenazesiyle ilgili işlemler tamamlandı. Çıkış işlemlerinin ardından 11 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Terör saldırısında hayatını kaybeden 28 kişinin cenazesiyle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Saldırıda hayatını kaybeden 25'i erkek 14'ü kadın 39 kişiden 24'ünün farklı ülkelerin vatandaşları olduğu öğrenildi. 4 kişinin ise kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.