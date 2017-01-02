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Sınır dışı edilen 'a uçakta büyük şok!

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 22:01
Sınır dışı edilen Barbaros Şansal'a uçakta büyük şok!
Sınır dışı edilen Barbaros Şansal'a uçakta büyük şok!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret eden ve büyük tepki çeken KKTC’den sınır dışı ediliyor. Kendisini eşcinsel terzi yamağı olarak tanımlayan Barbaros Şansal, Reina katliamından dakikalar önce yayınladığı yeni yıl mesajında Türk halkına hakaret etmişti. Zira imza toplayan yüzlerce vatandaşın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Şansal'ın gözaltında olduğu bildirildi. KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

KKTC'den sınır dışı edilmesine karar verilen modacı ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.
Şansal'ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.

Türkiye'ye hakaret eden alçak Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor