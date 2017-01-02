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: Zeytinburnun'da bir eve operasyon düzenliyor!

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 22:09 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 22:44
Son dakika: Polis Zeytinburnun'da bir eve operasyon düzenliyor!
Son dakika: Polis Zeytinburnun'da bir eve operasyon düzenliyor!

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan istin yakalanması için çalışmalarını sürdüren , bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenliyor.

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren , bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenliyor.

Zeytinburnu'nda Bulvar Caddesi'ne yakın bir noktada Üç farklı adrese baskın düzenlendi. Hala devam eden operasyona helikopter de destek veriyor.

Aynı mahalle içerisinde bulunan üç adrese düzenlenen operasyonda bölge abluka altına alınmış durumda. Zeytinburnu'nda polisin sokakları kapattığı da bildirildi.

Polisin baskını sırasında bir şüpheli bulunduğu binadan kendini aşağıya bıraktı.

Polis Zeytinburnun'da bir eve operasyon düzenliyor!