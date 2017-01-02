Son dakika: Polis Zeytinburnun'da bir eve operasyon düzenliyor!

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenliyor.

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenliyor.

Zeytinburnu'nda Bulvar Caddesi'ne yakın bir noktada Üç farklı adrese baskın düzenlendi. Hala devam eden operasyona helikopter de destek veriyor.

Aynı mahalle içerisinde bulunan üç adrese düzenlenen operasyonda bölge abluka altına alınmış durumda. Zeytinburnu'nda polisin sokakları kapattığı da bildirildi.

Polisin baskını sırasında bir şüpheli bulunduğu binadan kendini aşağıya bıraktı.

Polis Zeytinburnun'da bir eve operasyon düzenliyor!