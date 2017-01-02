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TSK, Fırat Kalkanı'nda lojistik sıkıntılar olduğu haberlerini yalanladı

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 20:09 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 20:17
TSK, Fırat Kalkanı'nda lojistik sıkıntılar olduğu haberlerini yalanladı
TSK, Fırat Kalkanı'nda lojistik sıkıntılar olduğu haberlerini yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'na iştirak eden birliklerin lojistik sıkıntıları olduğu haberlerini yalanladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "TSK'nın 'na iştirak eden birliklerinde (gerek sınır boyunda, gerekse Suriye içerisinde) lojistik sıkıntılar olduğu, askerlerin iyi beslenemediği, banyo imkanları olmadığı v.b. bir kısım haberler gündemi işgal etmişti.

Bunun üzerine zaten harekatın başından beri tedarik ettiğimiz ve dağıtımını düzenli olarak yaptığımız, sağladığımız bazı imkanları istedik ki halkımız da görsün. Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir" denildi.