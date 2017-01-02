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Türk halkına hakaret eden kimdir? Aslen nerelidir

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 21:26
Türk halkına hakaret eden Barbaros Şansal kimdir? Aslen nerelidir
Türk halkına hakaret eden Barbaros Şansal kimdir? Aslen nerelidir

akşamı sosyal medya üzerinden Türk halkına hakaret ederek gündeme gelen Barbaro kimdir? Şansal aslen nerelidir?

10 Temmuz 1957 senesinde dünyaya gelen , aslen Ankaralıdır. tasarımcısı olan Şansal sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme gelmiştir.

Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde alan Barbaros Şansal, modacılık eğitimini Londra'da tamamlamıştır.

Barbaros Şansal son olarak Türk halkına yapmış olduğu hakaretle gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştır.