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ARKADAŞINA GÖNDER Türkiye'ye hakaret eden alçak Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor
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Türkiye'ye hakaret eden alçak ediliyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 16:33 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 17:06
Türkiye'ye hakaret eden alçak Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor
Türkiye'ye hakaret eden alçak Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

daki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret eden ve büyük tepki çeken ’den ediliyor. Kendisini eşcinsel terzi yamağı olarak tanımlayan Barbaros Şansal, Reina katliamından dakikalar önce yayınladığı yeni yıl mesajında Türk halkına hakaret etmişti. Zira imza toplayan yüzlerce vatandaşın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Şansal'ın gözaltında olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 'ın yakalanarak edilmesine yönelik çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri dan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

HAFTA İÇERİSİNDE SINIR DIŞI EDİLECEK

Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.