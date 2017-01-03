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İl Teşkilatı önüne karanfil bıraktı

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 22:05 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 22:25
AK Parti İl Teşkilatı Reina önüne karanfil bıraktı
AK Parti İl Teşkilatı Reina önüne karanfil bıraktı

'ya düzenlenen saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları yürüyüş düzenledi.

İstanbul İl Başkanı , Fatih Belediye Başkanı , Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu gruba 'nın ortağı Ali Ünal da gruba eşlik etti. Kalabalık, Ortaköy Camii'nin önünde toplanarak Reina'nın önüne yürüyüş düzenledi. Grup mekanın önüne gelerek buraya karanfil bıraktı.