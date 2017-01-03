AK Parti İl Teşkilatı Reina önüne karanfil bıraktı

REİNA'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları yürüyüş düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu gruba Reina'nın ortağı Ali Ünal da gruba eşlik etti. Kalabalık, Ortaköy Camii'nin önünde toplanarak Reina'nın önüne yürüyüş düzenledi. Grup mekanın önüne gelerek buraya karanfil bıraktı.