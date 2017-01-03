Barbaros Şansal Gözaltında!

Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken eşcinsel modacı Barbaros Şansal gözaltına alındı.
Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken eşcinsel modacı Barbaroş Şansal İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alındı.TÜRKİYE'YE HAKARET EDEN BARBAROS ŞANSAL SINIR DIŞI EDİLİYOR
Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından soruşturma başlatılan Şansal saat 23.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden İstanbul'a gelen uçaktan indi. Hakkında çıkarılan gözaltı kararı gereği polis tarafından uçak kapısında gözaltına alınan Şansal İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.