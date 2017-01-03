Barbaros Şansal tutuklandı

Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken modacı Barbaros Şansal hakkında tutuklama kararı verildi.
Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından soruşturma başlatılan Şansal saat 23.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul'a gelen uçaktan inmişti. Hakkında çıkarılan gözaltı kararı gereği polis tarafından uçak kapısında gözaltına alınan Şansal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bugün Adliyeye çıkarılan Şansal, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlaması kapsamında soruşturma savcısı Tepe tarafından tutuklamaya sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Şansal atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.