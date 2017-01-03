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ARKADAŞINA GÖNDER Barbaros Şansal'a tutuklama istemi
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'a tutuklama istemi

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 18:46 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 18:48
Barbaros Şansal'a tutuklama istemi
Barbaros Şansal'a tutuklama istemi

, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi

Ayrıntılar gelecek