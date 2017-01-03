Başbakan Yıldırım: ABD bu kepazeliğe son versin

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ABD ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, "ABD'nin yeni yönetimden beklentimiz artık bu kepazeliğe bir son vermesidir. " dedi.

İşte Başbakan Yıldırım'ın o açıklamaları:

Suriye ile 211 km'lik sınırımız var. Burada malesef yıllardır yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemizi rahatsız eden bir durum ile karşı karşıyayız. 3 milyon mülteciyi misafir ediyoruz. Bugün Fırat Kalkanı'nın 133. günündeyiz. Operasyonlarda bugüne kadar 1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

ABD BU KEPAZELİĞE SON VERSİN

Dünya DEAŞ diyor. Onlar mücadele etmiyor. DEAŞ ile mücadele eden sadece Türkiye'dir. Amerika'nın da diğerlerinin de bir şey yaptığı yok. Yaptıkları PYD'ye silah vermek. Yeni yönetimden beklentimiz artık bu kepazeliğe bir son vermesidir. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Gün dostun düşmanın ortaya çıkma günüdür. Biz yıllardır NATO ile beraberiz, stratejik ortağımız. Bu ortaklığın bir terör örgütü tarafından gölgelenmesine izin vermemeleri gerekiyor. FETO orada, PKK'nın uzantıları yanınıza yanaşmış. Ne yapıyorsunuz kardeşim, bir karar verin. Türkiye yeni ABD yönetiminden bunu bekliyor. Ümid ediyorum ki ABD terör örgütleriyle deği, Türkiye gibi bölgede barışı güveni tesis etmek için elini taşın altına koyan Türkiye ile iş birliği yapacaktır. Bu yanlıştan dönecektir, dönerse döner dönmezse kendi bilir, biz işimizi yaparız.