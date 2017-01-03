Lübnanlı Mirey Moussallem katliamda kaybettiği kocasının cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alırken “Ne olur onu son kez göreyim” diye ağladı

Reina saldırısında ölen ve yaralanan Lübnanlılar'ın aileleri önceki gece 23.30 sıralarında Ortadoğu Havayolları'nın özel uçağıyla Beyrut'tan İstanbul'a geldi. 19 kişilik heyette bazı doktorlar ve Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de yer aldı. Heyetin, yaralıları ve cenazeleri aldıktan sonra Türkiye'den ayrıldığı bildirildi.

TÜM CENAZELER TEŞHİS EDİLDİ

Saldırıda yaşamını yitiren 42 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykai Hanna Moussallem'in yakınları Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeyi teslim aldı. Cenazeyi almaya gelenler arasında olay sırasında Moussalem'in yanında bulunan ve ayağından yaralanan eşi Mirey Moussalem da vardı. Mirey Moussalem'in yakınlarına sürekli olarak, "Ne olur, son kez göreyim. Beni korurken canından oldu" dediği öğrenildi. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin tamamının kimliği ve uyruğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda iki gün boyunca teşhis edilemeyen cenazenin Suudi Arabistanlı Ahmet Abbolos'a (32) ait olduğu kaydedildi. Abbolos'un cenazesi işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek. 33 kişinin cenazesi ise ailelerine teslim edildi. 6 cenazenin teslim edilmesi için de yurt dışından yakınlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.