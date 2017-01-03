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, 'ye gidecek!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 23:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidecek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidecek!

Mevlüt , yeni yılın girmesiyle birlikte görevine resmen başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta 'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nun 1 Ocak 2017da görevini devralan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta 'u ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu ile Guterres'in güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele almalarının öngörüldüğü kaydedildi.