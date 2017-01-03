Düşmanlık tohumu ekene soruşturma

Hükümet, Türkiye’yi hedef alan terör saldırıları sonrası sosyal medya üzerinden kara propaganda ile provokasyon yapanlara sert tepki gösterdi. Düşmanlık tohumları eken 347 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk mesai gününde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti. Toplantıda, İstanbul'da gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısı, Fırat Kalkanı Harekatı ve PKK, DEAŞ, FETÖ terör örgütleriyle mücadeledeki son durum ele alındı. Yaklaşık 6.5 saat süren toplantıya ilişkin bilgi veren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, özetle şunları kaydetti:

'Yaşam tarzı eleştirileri teröre hizmet eder'



DİNGONUN AHIRI DEĞİL: Sosyal medya büyük bir nimettir ama beyler oturdukları masaların üstünden, o onu tehdit ediyor, öteki onu tehdit ediyor. O hayat tarzı üzerinden bir şey söylüyor, öteki hayat tarzı üzerinden bir şey söylüyor. DEAŞ da tam bunu istiyor zaten. Provokatif olarak kullanılan bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Burası dingonun ahırı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bu aziz vatanı biz yolda bulmadık. Üç beş tane sosyal medya trolü bu memleketin arasına fitne fesat soksun diye seyirci kalacak değiliz.

Numan Kurtulmuş: Herkes uyanık olmalı



92 KİŞİYE İŞLEM: Şimdi Beşiktaş saldırısı, Kayseri saldırısı ve arkasından Ortaköy saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın ilgili birimlerinde takibatlar yapıldı ve 347 sosyal medya hesabı son derece söylediğimiz çerçevede milletin arasına düşmanlık tohumları ekecek derecede görüldüğü için bunlar hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında da işlem yapılarak gerekli yerlere çıkartıldılar. Bu alan herkesin dikkatle davranması gereken bir alandır. Kimse burada şuursuzca hareket etmesin. Maalesef çok sayıda trol, sosyal medya fenomeni diyebileceğimiz kasıtlı olarak bu alanı köpürtmekte ve burada düşmanlıkların önünü açacak işler yapmaktadır. Bunları yapanlardan mahkemeler hesap soracaktır.



RAHATSIZ OLDULAR: Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde başarılı ve kararlı bir şekilde Suriye'de yürütülen operasyonlar hem terör örgütlerini hem de terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor. Cerablus, El Bab, Menbiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin tehdit olmaktan çıkarıldığı noktayla kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza devam edeceğiz.



BOŞUNA HEVESLENMEYİN: Terör eylemiyle birlikte maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzı, inanç farklılıkları, mezhepler, meşrepler üzerinden birtakım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz propagandalarla da Türkiye'de halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler.



HERKES UYANIK OLMALI: Milletimizin uyanık olmasını istirham ediyoruz. Herkes uyanık olmalı. Milletimiz teröre karşı yek vücut olmak durumundadır.



2017'DEKİ 4 HEDEF: Türkiye 2017 yılında da terör örgütlerinin tamamıyla, hiçbir ayrım gözetmeksizin eş zamanlı bir mücadeleyi sürdürecektir. İçeride ve dışarıda, nerede, hangi kapasiteyle mücadele edeceğimizi biliyoruz. Dışarıdaki mücadelemiz de Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçası haline gelen Fırat Kalkanı Operasyonu vasıtasıyla sürdürülecektir.



248 SALDIRI ÖNLENDİ: Güvenlik sunumunda son zamanlarda önlenen 248'e yakın saldırıdan bahsedildi. Çok sayıda saldırı, bombalı araç saldırısı. Suikast girişimi önlüyorsunuz ama önleyemediğinizde ortaya maalesef son derece hazin, vahim tablo çıkıyor.