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operasyonlarına ! 69 var

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 09:19
FETÖ operasyonlarına son dakika! 69 gözaltı var
FETÖ operasyonlarına son dakika! 69 gözaltı var

Hatay merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda kamu çalışanı 69 kişi na alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında örgütlü ilişkisi olduğu öne sürülen kamu çalışanlarına yönelik Hatay merkezli İzmir, Ankara, Niğde, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adana, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya ve Bitlis'te operasyon düzenlendi. Bu illerde çok sayıda adreste arama yapan polis, aralarında öğretmen, infaz koruma memuru, askeri personel ve zabıt katibinin de olduğu 69 kişiyi na aldı.Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler Hatay'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 69 şüpheli, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.