FETÖ operasyonlarında son dakika: İzmir’de gayrimenkul operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü’nün İzmir’de Tuzcuoğlu Vakfı’nın gayrimenkullerini iç ettiği gerekçesiyle başlatılan operasyonda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir'de Tuzcuoğlu Vakfı'nın gayrimenkullerini iç ettiği gerekçesiyle başlatılan operasyon kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

GAYRİMENKULLERİ ELE GEÇİRDİLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Tuzcuoğlu Vakfı'nın bazı gayrimenkullerini iç ettiği gerekçesiyle operasyon başlatıldı. Örgütün zamanla ele geçirdiği gayrimenkulleri örgütün finansmanında kullandığı anlaşıldı.

7 GÖZALTI

Bu usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda savcılıkça 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI

İzmir Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde arama işlemi gerçekleştirildi.