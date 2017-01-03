FETÖ'den görevden uzaklaştırmalara büyük destek!

SETA'nın "2016'dan 2017'ye Türkiye" panelinde konuşan ANAR Genel Müdürü Uslu, 26 şehirde 2 bin 600 kişiyle yaptıkları ankete göre, FETÖ sebebiyle görevden uzaklaştırmaların kamuoyu nezdinde yüzde 80 oranında destek gördüğünü belirtti.

ANAR Genel Müdürü Uslu, 26 şehirde 2 bin 600 kişiyle yaptıkları ankete göre, FETÖ sebebiyle görevden uzaklaştırmaların kamuoyu nezdinde yüzde 80 oranında destek gördüğünü belirtti.

SETA Genel Merkezi'nde, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran moderatörlüğünde, "2016'dan 2017'ye Türkiye" paneli düzenlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Rusya ve İsrail'le normalleşme, Fırat Kalkanı Operasyonu, Brexit ve Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinin 2016 yılının en önemli dış politika maddeleri olduğunu söyledi.

Duran, Türkiye'nin 1 yılda yaşadığı gündemi birçok ülkenin ancak 10 yılda yaşadığını belirterek, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ve cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2017 perspektiflerinden de bahseden Duran, "Cumhurbaşkanlığı sistemi için siyaset konsolidasyonu gerekecektir, eğer referandum kabul edilirse 2019'a kadar bir hazırlanış sürecinden geçebiliriz." ifadesini kullandı.

"ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU" ANKETİ

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, 26 şehirde 2 bin 600 kişiyle yaptıkları ankette, "Ülkedeki en önemli sorun nedir?" sorusunu yönelttiklerini ve yüzde 60 oranında "güvenlik ve terör" cevabını aldıklarını belirtti.

Uslu, anket sonuçlarına göre katılımcıların "işsizlik ve istihdam krizini" ülkenin en önemli ikinci sorunu olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Anketin "Güncel politikalara kanaatler" başlığında da, FETÖ sebebiyle görevden uzaklaştırılmaların kamuoyu nezdinde yüzde 80 oranında destek gördüğünü kaydeden Uslu, HDP'li bazı milletvekillerinin tutuklanmasının da yüzde 72 oranında olumlu değerlendirildiğini ifade etti.

Ayrıca Uslu, ankete ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

"HDP'ye kayyum atanması yüzde 69 oranında, Rusya ile yakın ilişkiler kurulması yüzde 63 oranında, Olağanüstü Hal (OHAL) yüzde 58 oranında, AB ile ilişkilerin bozulması yüzde 53 oranında, Fırat Kalkanı Operasyonu yüzde 52 oranında, İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi de yaklaşık yüzde 40 oranında destek görüyor."