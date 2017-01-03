FETÖ’nün dişçisinin VIP bağlantıları çıktı

Terörist Gülen’in diş doktoru olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali İlker Baştan’ın FETÖ’nün üst düzey isimleriyle bağlantıları tespit edildi. Baştan, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 6 Ekim'de tutuklanan örgüt lideri Fetullah Gülen'in diş doktoru Ali İlker Baştan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Orhan Güldiker tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ali İlker Baştan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 12 sayfalık iddianamede, ifadesinde Gülen'le hiç görüşmediğini, tedavisini hiç yapmadığını, tedavisinin yapıldığı hiçbir ortamda dahi bulunmadığını iddia eden Baştan'ın, Gülen ile diş muayenesi yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı olduğu belirtildi. Baştan'ın hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da diş doktoru olduğu kaydedildi.

BYLOCK'ÇULARLA GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede Baştan'ın sık telefon irtibatında bulunduğu 7 kişinin 'kırmızı liste'de yer alan ByLock kullanıcısı olduğu ifade edildi. Baştan'ın yine tanımadığını iddia ettiği Salih Dinçer'le telefon görüşmelerinin tespit edildiği, Dinçer'in örgüt elebaşısı Gülen'in ABD'de günlük işlerini yapan kişi olduğu kaydedildi. Diş doktoru Baştan'ın görüşmediğini iddia ettiği Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal ile de telefon görüşmeleri tespit edildi.



BU FOTOĞRAFLA DEŞİFRE OLDU!

Ali İlker Baştan, FETÖ'cü Enes Kanter'in sosyal medyadan firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte paylaştığı fotoğrafla deşifre olmuştu. Sosyal medya üzerinden 'FETÖ Kardeşliği' yorumuyla paylaşılan fotoğrafın Ali İlker Baştan'ın Üsküdar Çengelköy'deki kliniğinde çekildiği anlaşılınca Baştan ve eşi Esma Kuriş Baştan tutuklanmıştı. Bu arada aynı dosya kapsamında Esma Kuriş Baştan'a da dava açıldığı öğrenildi.