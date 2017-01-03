İç savaş provokatörü Halkevleri'nin kirli ilişkileri!

Reina saldırısını malzeme ederek iç savaş dinamiklerini harekete geçirme misyonuyla elinden geleni yapan Halkevleri’nin Dernek’ten STK’ya, STK’dan CHP’ye, CHP’den Dev Genç’e, oradan da Savcı Kiraz’ın şehadetine, yani DHKP-C’ye uzanan çapraz ilişkileri…

Adı sık sık Terör Örgütü PKK ve DHKP-C ile anılan, eylemlerde bu örgütlerin marşları ile yürüyen Halkevleri örgütü Reina saldırısının ardından da milli manevi değerlere saldırmaya ve kara propagandaya başladı.

'TERÖRİST OLDUĞUMUZU İSPAT EDİN' PİŞKİNLİĞİ

Halkevlerinin Terör ilişkisi iddiaları için Genel Başkanlık düzeyinde açıklamalar yapan Halkevleri 'Terörist olduğumuz mahkemede belgelensin' demişti. İşte daha önceki bölücü faaliyetleri, son saldırıdaki misyonu ve karanlık ilişkileriyle Halkevleri örgütü...

REİNA SALDIRI İLE "HALKEVLERİ" DÜĞMESİNE BASILDI

İstanbul Beşiktaş'taki Reina'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonrasında Müslümanları hedef gösteren Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, "Hepbir ağızdan"Müslümanlar yılbaşı kutlamaz"propagandası yapanlar katliamın sorumlusudur! Bu ülkede laiklik mücadelesi yaşamsal!" diyerek toplumun sinir uçlarına yönelik çalışmalarına başladı. Hemen ardından Halkevleri örgütünün sosyal medya hesaplarında yoğun bir kara propaganda da eş zamanlı olarak başladı.

MÜSLÜMANLARA SALDIRI

Bu toplumun iç dinamiklerine saldırı ve çatışma hedefiyle görevlendirilen Halkevlerinin ilk provokasyonu da değil. Aynı örgüt henüz birkaç gün önce İzmir'de broşür dağıtan Müslümanlara saldırarak bunu sosyal medyada çirkin ifadelerle yayınladılar.

OTOBÜSLERDE TAHRİK

Yine Halkevleri DEAŞ'ın askerlerimizle provokasyonu üzerine harekete geçmiş, bu kez Milli Manevi hassasiyetleri kaşımak üzere belediye otobüsleri, metro ve tramvaylara dağılmıştı. Toplu taşıma araçlarında 'asker' sevgisi ve 'şehadet' kavramı üzerinden siyasi propaganda yapmış, videoları internette yayına vermişler ancak bu oyunları da tutmamıştı.

RESMİ SİTEDE "SOKAKLARI YAKIN" MESAJI

Halkevleti örgütünün web sitesinde de "direniş forumları" adı altında oluşturulan sayfada ziyaretçilere takip etmeleri için oluşturulan sosyal medya profillerinin paylaşımları yayınlanıyor. Gezi'deki şiddetle ile ilgili çok sayıda paylaşım bulunan Halkevleri direniş sayfasında ODTÜ için de tüm Türkiye'de eylem çağrısı yapılıyor. Bu eylem çağrılarının terör örgütlerinin yöntemlerini işaret eden, sokakların ateşe verildiği fotoğraflarla yapılması dikkat çekiyor.

SAVCI KİRAZ'IN KATİLLERİ HALKEVLERİ'NİN YOLDAŞI!

Terör örgütleri ve teröristlerle münasebeti bununla kalmayan Halkevleri yine resmi sitesindeki çapraz ilişkilerle Savcı Selim Kiraz'ı makamında şehid eden 2 DHKP-C'li terörist ile yoldaş olduğunu ifade ediyor. Savcı Kiraz'ı şehid eden teröristlerin saldırısını öven Dicle Deli Ankara'da bir terör saldırısında öldü. Teröristleri öven ve sevgi cümleleriyle onlarla vedalaşan Dicle Deli'nin ölümü sonrasında ise bu kez Halkevleri Deli'yi "Yoldaşımız" diyerek uğurladı.

O MUHABİR DE KİRAZ'IN KATİLLERİNİ ÖVDÜ VE HALKEVLERİ AVUKATLIĞINA SAVUNDU!

Ayrıca Halkevleri'nin 'Terör propagandasından' gözaltına alınmasıyla kampanyalar başlattığı Ayşegül Başar'ınm da sosyal medyada şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın katillerini övücü mesajlar paylaştığı tespit edildi.

SURİYE'YE KARŞI HALKEVLERİ EŞKIYALIĞI...

Yine Halkevleri üyeleri Suriye'deki mazlumlar için gelirini paylaşan otobüsçüleri durdurup önündeki yardım pankartlarını söksükten sonra araca binerek tehditler savurarak şiddet uyguladılar.

KARANLIK İLİŞKİLER

Halkevleri, Türkiye genelinde barınma, sağlık, eğitim gibi hakların savunulması adına kurulmuş bir STK olması gerekirken ismi hep terör örgütleri PKK, DHKP-C ve bunların sözde gençlik hareketleri ile yan yana geldi. İşte Halkevleri bayraklarıyla yürüyenlerin DHKP-C'nin gençlik yapılanması DEV GENÇ'in marşlarını söylediği anlar:

"ÖRGÜTLERİN MİLİTAN İHTİYACINI KARŞILIYOR"

Uludağsözlük isimli websitesinde Halkevleri şu şekilde tanımlanıyor: ''demokratik kitle örgütü'' adı altında komünist faaliyetlerde bulunan, bilhassa 90lı yıllarda tikko, dhkp-c gibi komünist örgütlerin militan ihtiyacını karşılayan, Gazi Mustafa Kemal'in kemiklerinin sızlamasına sebep olan komünist yuvası.

CHP'Lİ VEKİLLER BU ÖRGÜTÜN YÖNETİM KURULUNDA!

Ayrıca Halkevleri örgütünün yönetim kurulunda 3 CHP'li milletvekilinin ismi dikkat çekiyor. Bu tweet ve eylemlerin odağındaki örgütün yönetim kurulunda CHP'den İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara bulunuyor.

Kaynak: Sabah.com.tr