Kahvehane'de provokasyon yapan Cumhuriyet muhabiri tutuklandı

İstanbul'da Reina saldırısı ardından kahvehaneleri gezerek halkı isyana teşvik eden açıklamalar yapan Cumhuriyet çalışanı Ayşegül Başer ve diğer şüpheli Hamit Dişkaya tutuklandı.

Reina saldırısı ardından İstanbul Okmeydanı'nda bazı kahvehaneleri gezen Cumhuriyet çalışanı Ayşegül Başer ve Hamit Dişkaya gözaltına alınmıştı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlaması kapsamında savcılıkca tutuklamaya sevkedilen Başer ve Dişkaya İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.