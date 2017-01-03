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Kahvehane'de provokasyon yapan Cumhuriyet muhabiri tutuklandı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 20:09
Kahvehane'de provokasyon yapan Cumhuriyet muhabiri tutuklandı
Kahvehane'de provokasyon yapan Cumhuriyet muhabiri tutuklandı

İstanbul'da saldırısı ardından kahvehaneleri gezerek halkı isyana teşvik eden açıklamalar yapan Cumhuriyet çalışanı Ayşegül Başer ve diğer şüpheli Hamit Dişkaya tutuklandı.

saldırısı ardından İstanbul Okmeydanı'nda bazı kahvehaneleri gezen Cumhuriyet çalışanı Ayşegül Başer ve Hamit Dişkaya gözaltına alınmıştı. 'Halkı kin ve düşmanlığa ' suçlaması kapsamında savcılıkca tutuklamaya sevkedilen Başer ve Dişkaya İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.