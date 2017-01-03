MHP lideri devlet Bahçeli: Reina katliamı El Bab ile bağlantılı

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye hainlerin kanlı eylemlerine mahkum değildir. Ödediğimiz bedeller çok ağır, bu oyunu hep birlikte bozmak zorundayız" dedi. Reina saldırısının El Bab operasyonu ve bölgede değişen dengelerle ilişkili olduğuna dikkat çeken Bahçeli şöyle konuştu: Reina katliamı sözün bittiği noktadır. Terörle destansı bir mücadele halindeyken hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırıda El Bab operasyonu ve bölgesel dengelerin payı vardır. Türkiye'yi de içine alan emperyalist pis kurgunun birisi de PYD/YPG ise diğeri de DEAŞ'tır. Rakka, Kandil, Kobani ve Pensilvanya arasında kurulmuş terörizm işbirliğine kimlerin şahitlik yaptığı gizlenemeyecek kadar nettir. Çıbanın başı okyanus ötesidir. DEAŞ maşadır, Batının şiddet aparatıdır. Reina katliamı aslında 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin artçı sarsıntısıdır. Düğümü uzun süre atılmış terör iş birliği gizlenememektedir.

Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelede başarılı olması için "Milli birlik ruhuyla hareket etmeliyiz" dedi. Bahçeli, "Kurşunlar parti ayrımı yapmamaktadır. O halde karşımızda yayılan husumete hep birlikte set çekmek bir ihtiyaçtır. Saldırılar Türk milletinin tamamına yöneliktir. Geçmişte yedi düvele yenilmedik, terörizme de diz çökmeyeceğiz. Nice düşmanları mağlup ettik, milli birlik ruhu olduktan sonra aynısını bir kez daha başarırız. Bu aziz milletin surlarını aşamayacaklar, bu devletin sırtını yere yatıramayacaklar" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

REİNA KATLİAMI-EL BAB BAĞLANTISI

Yeni yılın ilk anlarında gelen katliam haberi hepimizi üzüntüye boğmuştur. 27'si yabancı ülke vatandaşı 12'si Türk olmak üzere 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 64 vatandaşta yaralanmıştır. Reina katliamı sözün bittiği noktadır. Terörle destansı bir mücadele halindeyken hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırıda El Bab operasyonu ve bölgesel dengelerin payı vardır. Türkiye'yi de içine alan emperyalist pis kurgunun birisi de PYD/YPG ise diğeri de DEAŞ'tır. Rakka, Kandil, Kobani ve Pensilvanya arasında kurulmuş terörizm işbirliğine kimlerin şahitlik yaptığı gizlenemeyecek kadar nettir. Çıbanın başı okyanus ötesidir. DEAŞ maşadır, Batının şiddet aparatıdır. Reina katliamı aslında 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin artçı sarsıntısıdır. Düğümü uzun süre atılmış terör iş birliği gizlenememektedir. Terör örgütlerinin dalları farklıdır. ABD'nin FETÖ'ye kucak açması insanımızın gözünden kaçmayacaktır. Türkiye'nin haklı vemeşru davasından dönmesini bekleyenler boşuna zaman kaybediyor. Terörle mücadelede bir ve beraber olmalıyız.

SURİYE'DEKİ ATEŞKES

Ocak ayının sonunda rejim ve muhalifler arasında yapılacak müzakereler önemlidir. Bu aşamada terör örgütleri provokasyonlarına devam edecektir. Ne yaparsanız yapın, Türkiye nağmerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir.

SOSYAL MEDYADAKİ SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Reina katliamının ardından bazı sosyal medya paylaşımları suçtur. Üzerimize tahakküm vurmak isteyenlere asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Klavye ardına saklanan insan müsveddelerinin mesajları milletimizin değerleri ile bağdaşmaz. kelimenin tam manasıyla alçaklıktır. Kutuplaşmaya hizmet eden kim varsa bunlar Türk milletinin azılı hasmıdır. FETÖ yıllarca bunu yapmak istemedi mi? İnsanlarımızı hayat tercihleri itibariyle bölme çabaları şarlatan efendilerinin bitmeyen oyunudur. Bu oyunu müslüman Türk milleti bozacaktır.

"YENİ ANAYASAYA MECLİSTE DE, REFERANDUMDA DA EVET DİYECEĞİM"

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğine ilişkin soruya, "Yeni anayasa paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Bu görüşmelerde grup kararı olmaz. Benim bir tek oyum var. Verdiğim 'evet' oyunu, referandumda da aynen tekrar edeceğim" şeklinde yanıt verdi.

DEVLET BAHÇELİ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DEDİĞİ GİBİ TÜRKİYE KENDİ YOLUNU ÇİZEBİLİR