Son dakika haberi: LYS'de kısa cevap dönemi başladı

LYS'de son dakika değişikliği... ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı. Buna göre, her testte bazı sorular "kısa cevaplı" olacak.

ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru,

LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru,

LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru,

LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMEYECEK

Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

SABAH GAZETESİ YAZARI VE EĞİTİM UZMANI SAİT GÜRSOY YENİ SİSTEMİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI;

Bu sistemle amaçalanan öğrencilerin yorum yapma seviyelerini ölçmek olacaktır.

NASIL DEĞERLENDİRİLECEK

Açık uçlu soruların değerlendirilmesi ise birden fazla uzman tarafından yapılacak. Çapraz sitem uygulanacak. Örneğin iki uzman tarafından değerlendirilecekse bu hocalar ayrı ayrı puan vrecek ve toplam puan ikiye bölündükten sonra öğrencinin o sorudan elde ettiği puan ortaya çıkacak.

Açık uçlu sorularda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek test sisteminde ise bu uygulama devam edecek.

ÖĞRETMENLİK VE İLAHİYAT PROGRAMLARI ÖSYM İLE ÖĞRENCİ ALACAK

Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı, ÖSYM ile öğrenci alacak.