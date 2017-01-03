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Rakka operasyonunda İngiliz YPG'li öldü

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 14:49
Rakka operasyonunda İngiliz YPG'li öldü
Rakka operasyonunda İngiliz YPG'li öldü

Suriye'de, DEAŞ'in merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda İngiltere vatandaşı bir YPG'linin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu İngiliz YPG'li 20 yaşındaki Ryan Lock'un, daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.

The Guardian Gazetesi ve Suriye'deki internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon güçlerinin hava desteği ile yürüttüğü Rakka operasyonunda İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock, Caber köyü yakınlarında 21 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

TSK OPERASYONUNDA YARALANMIŞ

İngiliz terörist YPG'li Ryan Lock'un daha önce de, Türk savaş uçaklarının YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında şarapnel parçaları ile yaralandığı belirtildi.