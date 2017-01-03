Reina'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist o ismi kullanmış

İstanbul’daki ünlü gece kulübü Reina’ya saldıran teröristin 15 Aralık günü Konya’dan otobüsle İstanbul’a giderken, Konya Şehirlerarası Terminali’ndeki güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Bir otobüs firmasından 'Ebu Muhammed' adına bilet alan teröristin görüntülere 1 kişi olarak yansıdığı belirlendi.

Öte yandan Reina'da katliam yapan teröristin gözaltına alınan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldiği iddia edildi. İHA'nın haberine göre teröristin eşi ilk ifadesinde, saldırıyı televizyondan öğrendiğini, eşinin DEAŞ'la ilgisinin bulunduğunu bilmediğini savundu. İHA'nın geçtiği son dakika haberinde ismi açıklanmayan teröristin Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldiği iddia edildi.



'BİLMİYORDUM' DEDİ

İddiaya göre Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi. Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi. Teröristin gözaltına alınan eşinin saldırıyı televizyondan öğrendiğini, eşinin DEAŞ'a sempati duyduğunu bile bilmediğini öne sürdü.

Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.