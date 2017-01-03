Reina'ya saldıran teröristin eşinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da saldırı sonucu yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren teröristin 22 Kasım'da Konya'ya geldiği, 29 Aralık'ta katliam için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Teröristin eşinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Reina'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldi.

Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi.

Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

REİNA SALDIRISINI YAPAN TERÖRİSTİN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

29 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELMİŞ

Teröristin 29 Aralık'ta saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul'a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin, "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil IŞİD üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

REİNA SALDIRGANI ÇİFT ŞARJÖRÜ BİRBİRİNE BANTLAMIŞ

Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.