TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile ilgili son açıklama

Bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı'nın genel sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Güven Hastanesinden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
GENEL SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Kahraman'ın ameliyat sonrasında dördüncü gününde tıbbi takibine normal serviste devam edildiği belirtilen açıklamada, Meclis Başkanı'nın genel sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
Açıklamada, Kahraman'ın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmediği vurgulandı.