X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile ilgili son açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Başkanı ile ilgili son açıklama

AA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 09:42
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile ilgili son açıklama
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile ilgili son açıklama

Bir süredir tedavisine devam edilen Başkanı 'ın na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı'nın genel sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

Başkanı 'ın genel nun iyiye gittiği bildirildi.

Güven Hastanesinden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

GENEL SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kahraman'ın ameliyat sonrasında dördüncü gününde tıbbi takibine normal serviste devam edildiği belirtilen açıklamada, Meclis Başkanı'nın genel sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

Açıklamada, Kahraman'ın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmediği vurgulandı.