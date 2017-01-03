Yine geleceğim asla gitmeyeceğim

Katliamda yaralanan ABD’li işadamı Raak Türkiye’den ayrılırken “Burası çok güzel bir ülke. Tekrar gelmek isterim” derken futbolcu Sneijder İstanbul’u terk etmesini isteyen annesine ‘Buradan ayrılmam’ yanıtını verdi

Yeni yıl eğlencesi için İstanbul'a gelen yabancılardan biri de bacağından yaralanan 39 yaşındaki ABD'li işadamı William Jacob Raak'tı. Teröristin silahından çıkan kurşunlarından biri o sırada arkadaşlarıyla eğlenen Raak'ın bacağına diğeri ise cep telefonuna isabet etti. Telefonu sayesinde şans eseri hayatta kalan Raak, taburcu olduktan sonra British Airways'e ait tarifeli uçakla dün İstanbul'dan Londra aktarmalı olarak ülkesine uçtu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ambulansla getirilen Raak, kendisiyle ilgilenen Türk görevlilere ülkesine giderken teşekkür etti. Raak, "Büyük bir trajediydi. 9 kişiydik, 7'si yaralanmış. Çok güzel bir ülke burası. Böyle bir şeyin olması çok yazık. Buradaki herkes için de böyle düşünüyorum. Çok üzücü. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi insanlarla tanıştım. Biraz daha güvenli olduğunda tekrar gelmeyi isterim. Türkiye çok güzel bir ülke, insanları da iyi." dedi. Raak kendisini görüntüleyen gazetecilere zafer işareti yaparak uçağa bindi.







Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'ın annesi Sylvia ise Hollanda televizyonu RTL Nieuws'da oğluna İstanbul'dan ayrılmasını istediğini açıklayarak "Gelinim Yolanthe de sık sık oraya gidiyor ve arkadaşlarıyla eğleniyor. Onların İstanbul'dan ayrılması için her gün dua ediyorum. Ancak bana 'ayrılmayacağız' diyorlar" ifadelerini kullandı. Dolmabahçe'deki saldırının şehitleri anısına yapılan özel maçtan sonra "Kendimi Türk gibi hissediyorum" diyen Sneijder ve eşi Yolenthe ise 4 yıldır yaşadığı ve ilk çocukları Xess Xava'nın doğduğu yer olan İstanbul'u terk etme niyetinde değil.