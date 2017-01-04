“Dünya DEAŞ ile yalandan mücadele ediyor. ABD’nin bir halt ettiği yok. Daha fazla Türkiye’de anarşi, terör olsun diye PYD’ye açıkça silah veriyorlar. Yeni yönetimden beklentimiz, bu kepazeliğe son vermesi”

Başbakan Binali Yıldırım dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, şunları söyledi:

Fırat Kalkanı'nın 133'üncü günündeyiz. Bugüne kadar bin 270 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi, yakalananlarla birlikte bin 561 oldu. Dünya 'DEAŞ' diyor, yatıyor, kalkıyor. Onlar yalandan mücadele ediyor. Lafını yapıyorlar. Mücadele eden sadece Türkiye. Amerika'nın bir halt ettiği yok. Diğerlerinin bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok. Yaptıkları, YPG'ye, PYD'ye açıkça silah veriyorlar. Daha fazla Türkiye'de anarşi, terör olsun diye. Bu dostluğa sığmaz.

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Yeni yönetimden beklentimiz bu kepazeliğe son vermesi. Yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Bu Obama yönetiminin marifetidir, terör örgütü kullanarak terörle mücadele etmek. Mafya ile mafyayı alt etmek gibi. Gün dostun düşmanın ortaya çıkma günü. Yıllardır ABD ile beraberiz. Bu stratejik ortaklığın terör örgütünce gölgelenmesine ABD izin vermemeli.

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PYD eşittir PKK; PKK eşittir bölücü terör örgütü. FETÖ orada, PKK uzantıları yanınıza yanaşmış ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir karar verin, Türkiye ile mi bir olacaksınız bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız? ABD, terör örgütleri ile değil, bölgede istikrarı tesis etmek için elini taşın altına koyan ülke ile işbirliği yapacak. Geçmiş yönetimin yanlışından döneceklerdir. Dönerse döner, dönmezse kendi işimizi hallederiz.

Masum sivil insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı insanlığa korku salmak ve ülkemize zarar vermektir. Bu katilleri aramıza salanlar farklı yaşam tarzı üzerinden inançlar üzerinden ayrışacağımızı düşünüyorsa, boşuna beklemesin. Türkiye'de bütün hayat tarzları, düşünceler, inançlar devletin güvencesinde. Her türlü kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz.

(Reina'daki saldırı) Seçilen mekân ve zaman dikkate alındığında amaç açıktır. Bu saldırı ile etnik, mezhep temelli ayrıştırmaya, kışkırtmaya yönelik süreç başlatılmak isteniyor. Terörün bu provokatif oyunları bizi yanıltmasın. Bu kirli tuzaklar toplumun sağ duyusunu hedef alıyor. Caniler ve azmettirenler toplumsal barışı hedefliyor. Sosyal medya üzerinden terör amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar, ülkemize kardeşliğimize zarar veriyor. Vatandaşlarımızın oyuna gelmemesini ve suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmamasını istirham ediyorum. Bu arada Başbakan Yıldırım yarın da Irak'a giderek Başbakan Haydar El İbadi ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak. Ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret için Erbil'e geçecek. Görüşmelerin ana gündemini, PKK ve DEAŞ terörü ile mücadele oluşturacak.



OHAL 3 AY UZATILDI

Olağanüstü Hal (OHAL), 3 ay daha uzatıldı. Başbakanlık'tan gelen ve OHAL'in 3 aylık süreyle uzatılmasını öngören tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi. Buna göre, 19 Ocak 2017 itibariyle ve 3 ay süreyle yeniden uzatılan OHAL, 19 Nisan 2017'de sona erecek. Daha önce de OHAL, 2 defa 3'er aylık sürelerle uygulanmıştı.



İMZAMIZIN ARKASINDA DURACAĞIZ

Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısının basına kapalı bölümünde, cumhurbaşkanlığı sisteminin de yer aldığı anayasa değişiklik teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğine dikkat çeken Yıldırım, "Ben imza veren 316 arkadaşımın da imzasının arkasında duracağına inanıyorum" dedi. Milletvekillerinden bütün programlarını iptal ederek Ankara'da bulunmalarını isteyen Yıldırım, görüşmelere tam kadro katılmaları gerektiğini vurguladı. Eda IŞIK