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Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü!

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 18:49
Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü!
Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü!

, Kanadalı mevkidaşı Stephane Dion ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dion, Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziyelerini sundu. Dion, Kanada'nın ve Kanada halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu da verdiği destekten ötürü muhatabına teşekkür etti ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Görüşmede, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede her alanda iş birliğinin önemi de vurgulandı.