Barbaros Şansal'ın sınır dışı gerekçesi

Yılbaşı tatili için gittiği KKTC'den sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı'nda yolcuların saldırısına uğrayan modacı barbaros Şansal hakkında 8 vatandaşın Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçe sonrasında işlem başlatıldığı bildirildi. SABAH'ın ulaştığı dilekçede, Şansal'ın devlete ve millete hakaret ettiği ve gereğinin yapılması istendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uyuşturucu maddeyle girdiği gerekçesiyle 2015'te tutuklanan ve 6 gün cezaevinde kalan modacı barbarosŞansal'ın 31 Aralık gecesi paylaştığı skandal video büyük tepki topladı. Videoda yeni yıl kutlamaları ışığında Türkiye ve Türk halkına yönelik alaycı ve hakaret dolu ifadeler kullanan ünlü modacının sözlerini içeren videonun sosyal medyada yayılması üzerine 8 vatandaş Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne giderek dilekçeyle şikayette bulundu.

SABAH'ın ulaştığı dilekçeye göre, Lefkoşa'da yaşayan Nazmi Pınar, Kenan Akın, Talip Sancar, Ahmet İşcan, Kansu Aksu, Kemal Altuncuoğlu, Mesut Ayar ve Mustafa Çaluda ortak imza attıkları dilekçede şu ifadelere yer verdi: 'nın ortak imzasıyla yazılan dilekçede şu görüşlere yer verildi: "Bizler aşağıda imza sahipleri olup, 1 Ocak 2017 tarihinde sosyal medyada yer alan KKTC'de ikamet eden Barbaros Şansal isimli TC vatandaşının video paylaşımında söylediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük düşürücü, alenen aşağılayıcı ve Türk Milletine hakaret eden sözlerinden dolayı şikayetçiyiz. 1 Ocak 2017 gecesinde İstanbul Reina gece kulübünde meydana gelen terör saldırısından önce saldırıya işaret edercesine bu videoda yer alan Barbaros Şansal'ın ithamlarının da tarafınızca özellikle dikkate alınmasını belirtmek isteriz..."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Barbaros Şansal'ın 2015'te tutuklandığı dönemde sınır dışı edilmesi yönünde karar alınmıştı. Ancak dönemin KKTC İçişleri Bakanı Asım Akansoy kararı durdurdu ve Şansal sınır dışı edilmedi. 31 Aralık'taki skandal paylaşımın ardından yeniden gündeme gelen sınır dışı talebi üzerine şimdiki İçişleri Bakanı Kutlu Evren devreye girince, 18 Kasım 2015'te alınan karar yürürlüğe konuldu.

POLİS SALDIRIDAN KURTARDI

Türk Hava Yolları'nın TK-963 sefer sayılı uçağıyla önceki akşam 22.30'de İstanbul'a getirilen Şansal, Atatürk Havalimanı'nda uçağın altında polisler tarafından gözaltına alınarak önce sağlık kontrolüne, sonra da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü. Şansal'ın İstanbul'a getirilişi sırasında da uçakta olaylar çıktı. Uçaktaki yolcular Şansal'a tepki gösterirken arbede yaşandı. Arbede uçağın havalimanına inmesinin ardından da devam etti. Yolcular ile bazı havalimanı personeli Şansal'a uçak merdiveninden inişi sırasında saldırınca polis olayları sakinleştirmekte zorlandı. Şansal'a saldırdığı iddiasıyla Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde 8 kişinin ifadesi alındı.

O VİDEODA NE DEMİŞTİ?

"Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz? Ben kutlamıyorum ben şimdi bardaki evdeki tüm içkileri içeceğim. Tüm dolarlarımı İsviçre'ye götüreceğim, size bir peni bile vermeyeceğim. Şu anda ben Kıbrıs'tayım baskı olduğu için Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girmesine daha bir saat var. Birazdan Nicosia'ya gideceğim, bir de orada kutlayacağım, orada da içeceğim. Öpmüyorum bile sizi, siz kutlamaya devam edin, bu kadar pisliğin, sefaletin içinde... " ifadesini kullandı. Sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" ifadelerini kullanan Şansal "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g.., mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.



İŞTE O DİLEKÇE



