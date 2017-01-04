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, ile görüştü

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 01:57 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile görüştü

Recep Tayyip , Başkanı Barack ile telefonla görüştü. Obama, Ortaköy ve Kayseri saldırıları için taziyelerini iletti. Görüşmede Suriye'deki ateşkes konusu da ele alındı

Başkanı , yılbaşı gecesinde İstanbul Ortaköy'de DEAŞ, daha önce ise askerlerimize yönelik olarak 17 Aralık'ta Kayseri'de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için 'a taziyelerini iletti, yaralılar için acil şifa diledi. İki lider, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmeleri ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Kıbrıs meselesine de değinilen görüşmede her iki lider, halihazırdaki müzakere sürecinin, iki kesimli, iki toplumlu bir çözümle adada birliğin sağlanmasıyla neticelenmesi temennisinde bulundu.