X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER "Dağa çık" baskısına ilk kurşun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

"Dağa çık" baskısına ilk kurşun

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 10:09
"Dağa çık" baskısına ilk kurşun
Dağa çık baskısına ilk kurşun

Diyarbakırlı genç kendisini zorla dağa götürmek isteyen teröristi tek kurşunla öldürdü.

Mehmetçikten ağır darbe yiyen Kandil, artık terörist bulamıyor. şehirdeki gençlerin beynini yıkamaya çalışıyor. M.İ. adlı hain, 18 yaşındaki A.E'yi "benimle dağa geleceksin. Yoksa aileni öldürürüm" diye tehdit etti. Direnen genç, PKK uşağını öldürüp polise teslim oldu.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Polis Merkezi'ne giden A.E., kendisini zorla dağa götürmeye çalışan M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan A.E.'nin verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri, Yenişehir İlçesi Şehitlik Semti çöp arıtma tesisleri yakınlarına gitti. Burada yapılan incelemede, tren raylarının yanında M.İ.'nin başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. (Türkiye)