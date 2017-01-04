DEAŞ’ın beyin takımına yılın son ayı büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ’a hem Fırat Kalkanı hem de yurt içi operasyonlarla ağır darbe vuruldu El Bab’da örgütün sözde iki emiri öldürülürken yurtiçinde de uyuyan hücreler çökertildi

Terör örgütü DEAŞ, aralıkta hem Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında hem de yurt içinde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe aldı. Azez-Cerablus arasında bulunan 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekare alan kontrol altına alındı. El Bab ve Daglabash bölgelerinde DEAŞ'a ait tanklar, kontrol noktaları, barınma yerleri, karargah binaları, bomba yüklü araçları, savunma ve silah mevzileri imha edildi. Aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticileri ve emirlerinin bulunduğu bin 320 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin geçtiğimiz günlerde El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında öldürüldüğü tespit edildi. 29 Aralık'taki taarruzlar sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi öldürüldü. Önceki gün yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif uçuşları yapılan, El Bab ve çevresindeki terör hedefleri Fırtına obüsleri ve savaş uçaklarıyla vurulurken, terör örgütü PKK/ PYD mensuplarına da göz açtırılmadı. 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam 306 PKK/PYD mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ'a yönelik aralık ayında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda ise 260 kişi gözaltına alındı, 59 kişi tutuklandı. DEAŞ'ın Şanlıurfa kent merkezinde bombalı saldırı ve 2 ÖSO mensubuna yönelik suikast önlendi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yabancı uyruklu 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimalleri bulunduğu tespit edildi. Gaziantep'te ise 18 kişi gözaltına alınırken 4 kilogram TNT geçirildi.