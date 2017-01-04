Devlet Bahçeli: Anayasa değişiklik teklifine oyum ‘evet’

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yılın ilk toplantısını yaptı. Bahçeli kendisine yönelik herhangi bir suikast ihbarına dair bilgisi olmadığını belirterek, "Siyasilere, milletimize ve vatandaşlarımıza karşı bu tür suikastler kimseyi yıldıramayacaktır, yıkamayacaktır" dedi. Bahçeli toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada terörün kökü kazınıncaya, FETÖ'yle hesaplaşma bitinceye kadar olağanüstü hale tam destek vereceklerini belirtti. Bahçeli anayasa değişiklik paketiyle igili ise "Genel Kurul'a geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir evet oyum var. Evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım" dedi. Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada da "Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler FETÖ'yü, DEAŞ'ı, PKK'yı, PYD-YPG'yi ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Reina katliamı, 15 Temmuz kalkışmasının artçı sarsıntısıdır. Çıbanın başı okyanus ötesindedir. El bab'da verdiğimiz kayıpların müsebbipleriyle ülkemizde patlayan bombaların ve sıkılan kurşunların tembihleyicileri aynı adreste. Reina'dan yeni bir mezhep düşmanlığı çıkarma ve insanlarımızı hayat tercihleriyle bölme çabaları terörizmin ve yanında yöresinde buruşmuş yüzlerini gizleyen şarlatan efendilerinin bitmeyen bir oyunudur" dedi.