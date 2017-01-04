FETÖ esnafı "Yardım etmezsen Allah sana ceza keser" diye korkutmuş!

Edirne'de FETÖ/PDY'ye ilişkin iş adamları ve esnaflara yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Sanal, "Yardım talepleri oldu. Yardım etmezsem Allah'ın ceza keseciğini söylediler" dedi

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin iş adamları ve esnaflara yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu yargılanan Çetin Avcı, Mahmut Kurt, Fahrettin Top, Murat Topçu, Beytullah Baykal, Ali Süerkan, İbrahim İplikçioğlu, Kenan Yakar, Osman Okuyan, Osman Sağlık, Seçkin Kalmaz, Selçuk Kapuska, Tarık Altıerler, Fatih Görkem Yördem, Salih Öztürk ile tutuksuz yargılanan İbrahim Arslan, Özge Yördem, Şener Sanal, İsmail Fındık, Sedat Dertli ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Nesrin Bulut ise duruşmaya gelmedi.

"YARDIM ETMEZSEN ALLAH SENİ CEZALANDIRIR"

Yardım etmezse Allah'ın kendisini cezalandıracağı yönünde yaptıkları korkutma yöntemlerini denediklerini ifade eden tutuksuz sanık Şener Sanal "Yardım talepleri oldu. Yardım etmezsem Allah'ın ceza keseciğini söylediler. Benim lokantama getirecekleri kişilerden pay istediler. Hem Allah rızası için iş yapacak, adam getireceksin ama pay da isteyeceksin. Benim kabul edeceğim bir husus değildir. Bu tarihten sonra benim dükkanıma gelen kişi ya da grup olmadı" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanık savunmalarına yarın devam edilmesine karar verdi.