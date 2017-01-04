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'nda, 1 asker yaralandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 17:02 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 17:06
Fırat Kalkanı'nda, 1 asker yaralandı
Fırat Kalkanı'nda, 1 asker yaralandı

Suriye'de yürütülen ' Harekatı'nda El Bab bölgesinde yaralanan 1 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Harekatı kapsamında, El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren birlikte bulunan 1 Türk askeri, bilinmeyen nedenle yaralandı. Yaralanan asker silah arkadaşları tarafından araçla sınır hattına getirildi ve burada hazır bekleyen ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.