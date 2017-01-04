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İstanbul'daki saldırıyı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürüyor

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 13:44
İstanbul'daki saldırıyı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürüyor
İstanbul'daki saldırıyı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.

Ekipler, özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı.

Yola kapan kuruldu

Araçlarda arama yapan ekipler, yola kapan da kurdu.

Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısında da geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.