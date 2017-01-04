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İzmir merkezli /PDY operasyonu: 40

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 11:07 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 11:09
İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

İzmir merkezli 16 ilde /PDY'ye yönelik operasyonda akademisyenler, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli na alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında akademisyenler, asker ve bakanlık görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli, na alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.