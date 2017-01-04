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İzmir'deki terör operasyonu

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 17:55
İzmir'deki terör operasyonu
İzmir'deki terör operasyonu

Aliağa ilçesinde PKK/PYD/YPG terör örgütüne yardım ve yataklık ile sosyal medyadan terör örgütü propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları, örgütü övücü söylemlerde bulundukları, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan M.A, M.K, M.S.A, Ş.D. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık'ta düzenlediği operasyonda M.A, M.K. ve M.S.A'yı, 29 Aralık'ta ise Ş.D. ve A.K'yi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları, örgütü övücü söylemlerde bulundukları, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına almıştı.