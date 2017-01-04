Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Elbistan Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Mahkemeye Didim Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan diğer şüpheli de tutuklandı.