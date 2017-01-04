X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ta u: 12 gözaltı

DHA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 23:59 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 00:08
Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı
Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı

'ın Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim İlçesi'nde terör örgütü 'ya yönelik da 12 kişi gözaltına alındı

'ın Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim İlçesi'nde terör örgütü 'ya yönelik da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Elbistan Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye Didim Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan diğer şüpheli de tutuklandı.